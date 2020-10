Cariati, Vincenzo Iaconianni riconfermato presidente della Fim

Filomena Greco

Per il sesto quadriennio consecutivo l’avvocato cariatese Vincenzo Iaconianni è stato riconfermato alla presidenza della Federazione Italiana Motonautica. Una riconferma importante, che ha richiamato l’attenzione della sindaca Filomena Greco, che si è complimentata per il risultato.

Iaconianni pur vivendo lontano dalla sua terra “ha dimostrato in più occasioni di esservi profondamente legato”, promuovendo “nello specchio antistante la nostra cittadina ben due edizioni del Campionato italiano di Offshore, l’ultima tenutasi nel 2019”.

La sindaca dunque ha ribadito come Cariati si presti ad essere una destinazione turistica per tutto l’anno, trovando la collaborazione non solo dei residenti, ma anche dei tanti concittadini impegnati altrove.