Castrovillari Calcio, tamponi negativi: riprende l’attività sportiva

Il Castrovillari Calcio potrà riprendere le attività di gioco. La decisione è arrivata dopo l’esito negativo degli ultimi due tamponi, dopo la sospensione di ogni attività a causa di alcune positività al coronavirus.

“Da parte nostra abbiamo fatto tutto il necessario a tutela dei tesserati e della comunità di Castrovillari tutta, attivandoci in via preventiva quanto ancora non avevamo alcuna ufficialità”, spiega il presidente Alessandro di Dieco.

Il presidente ha altresì ringraziato il direttore generale Cristiano Esposito, il Team Manager Giovanni De Santo ed il Sindaco della città per “la professionalità, per l'attaccamento e la totale disponibilità che mi dimostrano quotidianamente”.