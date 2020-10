Controlli alla movida a Corigliano Rossano, chiusi due esercizi pubblici

Controlli alla movida di Corigliano-Rossano dove i carabinieri e gli agenti di Polizia hanno riscontrato diverse violazioni alle misure anti Covid. In particolare in due locali della cittadina hanno appurato degli assembramenti all’esterno e per questo elevato multe da 800 euro ai titolati e disposto la chiusura per cinque giorni.

Nel corso delle stesse verifiche, sanzionati due giovani per un importo di 800 euro, dal momento che sono stati sorpresi vicino a un gruppo di persone senza mascherina.

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno verificato 300 persone e 150 veicoli, e per questo comminato 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un totale di duemila euro.