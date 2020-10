Sbarco Roccella, 21 migranti positivi al coronavirus

Sono ventuno i migranti, tra cui alcuni minori, dello sbarco di 57 persone a Roccella Jonica risultati positivi alla Covid-19. Il gruppo è stato messo in isolamento in attesa del trasferimento da Roccella in altre strutture più adeguate sotto l'aspetto sanitario e logistico.

I 57 migranti, di nazionalità iraniana e irachena, sono arrivati ieri mattina a bordo di una barca a vela intercettata dalla Guardia costiera al largo della costa ionica reggina.

Il gruppo, una volta giunto a terra, è stato portato in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.