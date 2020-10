Corigliano-Rossano, in pensione il comandante del distaccamento dei vigili del fuoco

Il comandante del distaccamento dei Vigili del fuoco di Corigliano-Rossano, Francesco Abenante, ha raggiunto, dopo 35 anni di onorato servizio, la meritata pensione. Abenante, prima di raggiungere la sede di Rossano, ha svolto il ruolo di Vigile del fuoco al comando di Mantova dove ha ricevuto numerosi elogi per diversi soccorsi fuori servizio. In seguito, poi, ha prestato servizio al comando dei Vigili del fuoco di Salerno, Catanzaro, e Cosenza, nella città bruzia ha svolto il ruolo di Capo squadra e, successivamente, è stato promosso Capo Reparto.

Il capo reparto Abenante, autista di IV grado degli automezzi dei Vigili del Fuoco, ha partecipato, inoltre, alle varie emergenze locali e nazionali accadute durante la propria attività di servizio. Nell’ultimo periodo è stato comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano dove, il 30 settembre 2020, ha terminato la sua carriera. Dal 1° ottobre 2020, dunque, il capo reparto Francesco Abenante è in quiescenza. Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Giuseppe Bennardo, ha voluto esprimere, attraverso una missiva, tutta la sua gratitudine nei confronti di Francesco Abenante.

“Al capo reparto Francesco Abenante – ha sottolineato nella missiva Bennardo – va il sincero ringraziamento per l’attività svolta nel CN.VV.F. in tutti questi anni dove si è fatto apprezzare per il suo profilo umano e professionale. Formulo al capo reparto Francesco Abenante, a nome mio e di tutto il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, i più sinceri auguri, in occasione dell’importante traguardo, di una vita futura di serenità e soddisfazioni unitamente ai propri cari”. Significativo, tra l’altro, il messaggio da parte dei colleghi del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano. “Durante la tua carriera sei sempre stato il capo di qualcuno. La pensione è l’occasione per essere il capo di te stesso. Congratulazioni comandante Abenante e goditi per lunghi anni la meritata pensione”.

Il capo reparto Abenante, nel ringraziare Bennardo (comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza) ed i suoi colleghi per le belle parole di stima, ha voluto rivolgere un pensiero particolare alla sua indimenticabile moglie Graziella che è venuta a mancare, prematuramente, circa un anno fa.