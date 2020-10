Covid. Il bollettino. Calano i contagi ma son sempre alti: +35, 730 gli “attivi”

Un’altra settimana che si conclude e con numeri decisamente “preoccupanti” sul fronte dell’epidemia di Covid19 in Calabria.

Gli ultimi sette giorni sono stati difatti caratterizzati da un sostanziale aumento dei casi di contagio, 228 in tutto, una cifra che non si vedeva da almeno la metà del mese di marzo scorso, ovvero in piena fase pandemica.

Un complessivo che equivale ad una media di incremento giornaliero che oscilla intorno ai 28 positivi, circa il doppio di quella della scorsa di settimana.

Di contro, aumentano però ed anche le guarigioni che tra lunedì e oggi sono state in tutto 71 (più o meno una media di 10 al giorno).

Un bilancio questo comprensivo di altri 35 casi accertati nelle 24 ore appena trascorse e che portano il totale di quanti hanno fin qui contratto il virus nella nostra regione a 2.291, tra i quali sono compresi i cosiddetti “attualmente attivi”, 730 (+34 rispetto a ieri), e 299 provenienti da altre regioni o altri Stati esteri (come ieri, e di cui 187 ancora in isolamento domiciliare, 111 guariti e un deceduto).

Tra ieri ed oggi, inoltre, si arriva a un complessivo di 220.526 tamponi finora processati nei laboratori calabresi, 1.696 nelle sole scorse 24 ore, dei quali 218.235 hanno restituito un risultato negativo.

Si segnalano anche ulteriori pazienti guariti: un altro registrato nel reggino. Il bilancio di quanti hanno fin qui superato il Covid arriva quindi a 1.347.

Negli ospedali regionali, poi, continuano ad essere ricoverati 42 pazienti (come ieri), uno solo in terapia intensiva e a Catanzaro, mentre altri 501 (+34 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

Sono state, infine, 102 le vittime del coronavirus e fin qui accertare in Calabria, escludendo dal conteggio un turista di un’altra regione deceduto a Cosenza.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 704 (+10 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 151 (10 in reparto; 141 in isolamento domiciliare); casi chiusi 553 (517 guariti, 36 deceduti).

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 641 (+20): casi attivi 268 (12 in reparto; 256 in isolamento domiciliare); casi chiusi 373 (352 guariti, 21 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 366 (+5): casi attivi 88 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); casi chiusi 278 (245 guariti, 33 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 153 (+0): casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 128 (+0): casi attivi 29 (2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99 (93 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 17 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 12. Al totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 404.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.