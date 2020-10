Traina Costiera, decine di amatori in gara a Strongoli

Si sono dati appuntamento stamani di buon’ora, sulla splendida costa ionica di Strongoli Marina, nel crotonese. Decine di appassionati di pesca impegnati nella gara amatoriale di traina costiera organizzata per oggi dalle associazioni “Levante” e “Amanti de Mare”.

Oltre una ventina le imbarcazioni che, baciate da una splendida giornata di sole, si sono ritrovate in mare, oggi particolarmente “disponibile”, per l’avvincente competizione che ha impegnato i partecipanti per più di quattro ore.

A vincere la gara il team composto da Macchione, Calizzi e Levato mentre altri premi – consistenti in diversi attrezzi da pesca - sono stati consegnati anche agli altri partecipanti.

Il programma ha previsto il raduno, alle 7, presso il rimessaggio della Nautica Salerno. Le “ostilità” sono iniziate invece mezz’ora dopo e si sono protratte fino alle 11.30. A mezzogiorno, poi, la premiazione dei primi tre classificati e infine un momento conviviale con il pranzo.

La manifestazione - a cui ha preso parte in rappresentanza della neo eletta amministrazione comunale di Strongoli, l’assessore alle attività produttive Stefano Gallo - si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti Covid19