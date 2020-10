Non si placa l’ondata di sbarchi nel reggino, stanotte altri 57

Una vera e propria “ondata” di sbarchi clandestini quella che pare stia subendo l’area del reggino, in particolare quella della popolosa cittadina jonica di Roccella, in pochi giorni “protagonista”, suo malgrado, di be sette diversi arrivi di migranti sulle proprie coste.

L’ultimo questa notte: in 57 sono giunti nel porto tra cui una ventina di minorenni, la metà non accompagnati, e tre donne. Gli stranieri, di nazionalità iraniana ed irachena, hanno affrontato il mare su una barca a vela che è stata intercettata dalle motovedette della Capitaneria di Porto locale.

Dopo lo sbarco sulle banchine di Roccella sono state avviate le procedure di accoglienza e sanitarie, compresi i tamponi eseguiti per accertare eventuali casi di positività al Covid19. I migranti saranno trasferiti in una struttura messa a disposizione dal Comune.

Solo negli ultimi due giorni, ovvero tra venerdì e sabato scorsi, sono già giunti nella stessa cittadina oltre 90 stranieri, il primo “carico” di vite intercettato il 9 ottobre (QUI) e il secondo appena ieri, 10 ottobre (QUI). Agli inizi del mese, invece, altri 200 sono giunti nella locride tra il 2 di ottobre (QUI) ed il 5 di ottobre (QUI).