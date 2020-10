Eroina e cocaina pronta per lo spaccio, in carcere pregiudicato crotonese

È stato un movimento “strano” intorno alla casa di un pregiudicato crotonese ad attirare l’attenzione di una pattuglia delle Volanti in servizio nel centro cittadino della città pitagorica.

Insospettitisi, gli agenti hanno così deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo, un 35enne pregiudicato, P.F. le sue iniziali, e che messo alla strette gli ha consegnato spontaneamente diversi involucri di cellophane contenenti poco più di 45 grammi di eroina e altri 34 di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga - ovviamente sequestrata – era in parte già divisa in dosi e quindi pronta per essere venduta ai singoli acquirenti, e avrebbe potuto fruttargli più di cinquemila euro.

Inevitabile l’arresto per il 35enne, accusato ora di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, che come stabilito dal Pm di turno è stato portato nella casa circondariale di Crotone in attesa del giudizio per direttissima che è previsto per domattina.