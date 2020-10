Covid. Il bollettino. Brusco scatto di nuovi casi: +68 in 24 ore, quasi 700 gli “attivi”

Cresce ancora la curva giornaliera dei contagi da Covid19 nella nostra regione. Ai 42 casi accertati appena ieri se ne aggiungono quest’oggi, e purtroppo, altri 68.

Ben 54 sono nel reggino, tra cui 15 dimoranti presso il campo container della zona industriale di Rosarno. Otto sono nel cosentino, di cui quattro riconducibili a focolai noti, tre da rientro e uno con indagine epidemiologica in corso; cinque nel catanzarese e uno nel crotonese.

Nelle scorse 24 ore, difatti, sono stati 2.545 i tamponi analizzati nei laboratori calabresi che fino ad oggi nel hanno processato un totale di 218.830 e dei quali la gran parte, 216.574, hanno dato esito negativo al virus.

Si arriva pertanto, in questo venerdì 10 di ottobre, ad un totale di 2.256 persone che hanno finora contratto il covid nella nostra regione, sebbene i pazienti ancora positivi, i cosiddetti “attivi”, siano poco più di un terzo, esattamente 696 (+58 rispetto a ieri); nel complessivo sono compresi anche 299 casi riferiti a soggetti di altre regioni o altri Stati esteri (come ieri e di cui 187 ancora in isolamento domiciliare, 111 guariti e un deceduto).

Sul fronte delle guarigioni, poi, alle ultime di ieri (QUI), se ne aggiungono altre 10 confermate tra giovedì e venerdì, rispettivamente nel cosentino (8), reggino (1) e vibonese (1). In totale sono state pertanto 1.346 le persone che hanno fino ad ora superato il contagio.

Nei reparti degli ospedali regionali, intanto, sono assistiti 42 pazienti (-1 da ieri), uno solo in terapia intensiva, a Catanzaro; sono 468 (+59 da ieri), invece, quelli in isolamento domiciliare.

Fermo a 102, infine, il bilancio delle vittime per o con coronavirus e fin qui accertare (escludendo il caso di un turista di un’altra regione).

I COVID NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 694 (+8 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 142 (10 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 552 (516 guariti, 36 deceduti)

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 621 (+54): casi attivi 248 (12 in reparto; 236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 373 (352 guariti, 21 deceduti)

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 261 (+5): casi attivi 83 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 278 (245 guariti, 33 deceduti)

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 153 (+1): casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti)

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 128 (+0): casi attivi 29 (2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99 (93 guariti, 6 deceduti)

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 17 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 12.

Al totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.186

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.