In ospedale con strumenti per lo scasso. Denunciato sorvegliato speciale

È stato “pizzicato” all’interno dell’ospedale di Reggio Calabria con strumenti per lo scasso. Così l’uomo, un 48enne sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato denunciato dagli agenti dell’Upgsp in servizio nel posto fisso della Polizia all’interno del Gom.

Gli agenti, allertati a causa di diversi furti commessi nel reparto di oncoematologia pediatrica, hanno avviato le indagini e dopo aver visualizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza nel Gom hanno accertato la presenza dell’uomo nelle immediate vicinanze dell’ingresso del reparto di oncoematologia pediatrica.

Il 48enne è stato ripreso in diretta dalle telecamere ed è stato fermato e identificato dal personale che gli ha trovato addosso attrezzi e chiavi idonee allo scasso. L’uomo è stato anche denunciato per aver violato gli obblighi cui è sottoposto in quanto destinatario della misura della sorveglianza speciale.