Si presenta in Questura con un documento falsificato, finisce in arresto

Si è presentato in questura per convertire il permesso di soggiorno con un passaporto ma vi è rimasto in stato di arresto. Il fatto è avvenuto giovedì scorso quando uno 20enne si è presentato all’Ufficio Immigrazione di Cosenza per sbrigare la pratica.

Agli agenti, però, è risultato subito anomalo il documento presentato per cui hanno deciso di eseguire degli approfondimenti sottoponendolo all’attenzione dei loro colleghi esperti in materia.

Quest’ultimi hanno così confermato che nello stesso era stata inserita una pagina falsa - quella che riportava i dati anagrafici - su un passaporto valido, emesso effettivamente dallo Stato di provenienza ma appartenuto a qualcun altro.

Per questo l’uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e condotto davanti al Tribunale Ordinario di Cosenza per il rito direttissimo.