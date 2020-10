Non accetta la fine della relazione, umilia e schiaffeggia l’ex compagna

Un 43enne di Cosenza, a cui si contestano i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da questa frequentati, emesso dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura ed eseguito dalla Squadra Volanti.

La misura è scattata dopo la denuncia di una donna che si era rivolta al 113 chiedendo l’intervento della Polizia per un’asserita violenza subita dal suo ex compagno.

Giunti subito sul posto, gli agenti hanno accertato come la vittima fossa da oltre 5 anni che subiva dei maltrattamenti. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra i quali quello di rapina, ha infatti continuato a vessare e maltrattare la donna non accettando la fine del loro rapporto, e costringendola a subire passivamente denigrazioni, umiliazioni, schiaffeggiandola e minacciandola di non farle più vedere la loro bambina.

La vittima ha però trovato il coraggio di rivolgersi agli uomini della Polizia solo dopo l’ennesima aggressione, subita in pieno centro cittadino, e scaturita dall’ossessiva gelosia dell’uomo che l’ha bloccata per strada portandole via le chiavi dell’auto e percuotendola.