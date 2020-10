Controlli nel centro di Crotone: multati sei ambulanti “abusivi”

Sei ambulanti multati e un manufatto abusivo sequestrato. È questo il bilancio dei controlli eseguiti nel giorno di San Dionigi, venerdì 9 ottobre, dagli uomini della Polizia locale di Crotone.

Gli agenti hanno verificato quattordici venditori ambulanti che operavano nell’area della centralissima Piazza Pitagora e nei dintorni, appurando che nove erano in regola mentre altri cinque non erano autorizzati dal Comune ad occupare il suolo pubblico: per quest’ultimi è scattata una sanzione da 606 euro.

Nei giorni precedenti, invece, il controllo è stato eseguito su un altro ambulante del centro, anch’egli senza permesso e per questo multato, oltre ad essere segnalato anche per dei lavori abusivi.

Infine, durante una verifica in via delle Conchiglie, è stato sottoposto a sequestro di Polizia Giudiziaria un manufatto abusivo realizzato in una zona vincolata: per il responsabile, M.A., è scattata la denuncia.