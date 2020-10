Casi Covid in aumento, il Gom riattiva il padiglione dedicato

Dopo il continuo aumento dei casi di Covid19 in Calabria, ed in particolare nel reggino (QUI), dove da lunedì scorso – lo ricordiamo - si sono registrati ben 86 nuovi positivi, il Grande Ospedale Metropolitano - identificato dal Presidente della Giunta Regionale Calabria come “Ospedale Covid” - ha riattivato, con personale dedicato, il Padiglione specifico che è ubicato nella torre E dei “Riuniti”.

All’interno sono quindi attivi i servizi di Triage per il coronavirus; il Pronto Soccorso dedicato; i locali per la valutazione pediatrica per minori con sintomatologia da Covid; la Radiologia dedicata; l’Osservazione Breve Intensiva Covid; la Pneumotisiologia; e le Malattie Infettive.

Dal Gom fanno sapere che un’apposita cartellonistica fornisce le indicazioni dettagliate per raggiungere il padiglione, il cui accesso viene vietato ai visitatori e agli accompagnatori dei pazienti.

Si invitano quindi quanti presentino una sintomatologia sospetta per infezione da Sars Cov2 – ovvero tosse, febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell’olfatto - e che necessitino di cure ospedaliere, di recarsi al “Pronto Soccorso Covid” seguendo il percorso dedicato e non a quello “ordinario”, che continuerà a svolgere le normali attività assistenziali.

Presso l’ospedale “Morelli” verrà istituito anche un centro per l’esecuzione dei tamponi per i pazienti onco-ematologici in carico ai reparti di Ematologia, Oncologia, CTMO e che potrà essere utilizzato, in caso di necessità, anche per i pazienti delle altre Unità del Presidio.