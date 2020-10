Gli rubano la bici, chiama la polizia che “becca” il ladro ancora in sella

Nei giorni scorsi, un sessantenne reggino ha chiamato la Sala Operativa della Questura locale per segnalare il furto della sua bicicletta elettrica, avvenuto poco prima in via Italia, nella zona nord del capoluogo.

La vittima ha richiesto l’intervento della polizia descrivendo la bici rubatagli e riferendo che il ladro aveva forzato il portone della sua abitazione e rotto la catena che legava la due ruote ad una struttura in ferro.

Le Volanti ed il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, già impegnati nei servizi sul territorio, hanno così iniziato le ricerche per individuare il responsabile.

In Largo Missori, nel centro città, gli agenti hanno notato un 44enne del posto, pluripregiudicato e noto alle Forze dell’Ordine perché spesso responsabile di furti, mentre era in sella proprio su una bicicletta elettrica.

Sospettando che fosse quella rubata la pattuglia l’ha fermato e dagli accertamenti l’intuizione è risultata corretta: l’uomo è stato così arrestato e messo ai domiciliari. La bicicletta, nel giro di poche ore, è stata invece riconsegnata al suo proprietario.