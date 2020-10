Covid. Il bollettino. Impennata di 42 casi, nessuna provincia immune: c’è anche un’altra vittima

Si avvia quasi a conclusione questa settimana di ottobre, inequivocabilmente contrassegnata da un notevole incremento di Covid19 in Calabria che, tra lunedì scorso e ieri, sono stati ben 83, una media di aumenti di quasi una dozzina al giorno.

Ed anche quest’oggi l’ormai consueto e “familiare” bollettino ufficiale non rasserena, riportandoci addirittura altri 42 positivi rilevati nelle scorse 24 ore (39 corregionali e 3 di altri territori).

Ben 37 sono nel solo reggino, di cui tre migranti; mentre due sono nel catanzarese ed uno ciascuno nel cosentino, crotonese e vibonese.

Quest’oggi e purtroppo, poi, aumenta di nuovo il triste bilancio dei decessi. Dopo l’ultima vittima di martedì scorso, tra ieri ed oggi se ne aggiunge un’altra e di nuovo nel reggino. In Calabria i morti con o per il Covid, pertanto, sono state in tutto 102, oltre ad un turista non residente, deceduto a Cosenza.

Nella nostra regione si raggiungono ora i 2.188 positivi complessivi (al netto delle guarigioni), mentre sono al momento 638 (+35 rispetto a ieri) quelli attualmente attivi, ovvero ancora contagiati. Nel totale sono ricompresi anche 299 (+3 da ieri e di cui 187 attivi e 112 chiusi) provenienti da altre regioni o da altri Stati esteri

Tra giovedì e venerdì sono stati analizzati altri 2.157 tamponi: finora sono stati nel complesso 216.285 i test processati in Calabria, 214.097 quelli che hanno restituito esiti negativi.

È stata però e questa anche una “buona” settimana quantomeno sul fronte delle guarigioni: sono state ben 54 quelle rilevate negli ultimi quattro giorni, e a cui oggi se ne aggiungono altre 6 nel catanzarese (5) e cosentino (1). Fin qui sono stati 1.336 i pazienti che hanno “sconfitto” il covid.

Sul lato ospedaliero, rimangono ancora ricoverate 43 persone (+3 da ieri), una sola nella terapia intensiva di Catanzaro; mentre sono 408 (+29 da ieri) quelle che si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatiche o comunque con sintomi lievi.

CASI SUL TERRITORIO

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 686 (+1 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 142 (10 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 544 (508 guariti, 36 deceduti).

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 567 (+34): casi attivi 195 (13 in reparto; 182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 372 (351 guariti, 21 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 356 (+2): casi attivi 78 (14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 63 in isolamento domiciliare); casi chiusi 278 (245 guariti, 33 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 152 (+1): casi attivi 6 (6 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 128 (+1): casi attivi 30 (5 in reparto; 25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 98 (92 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting "Fuori regione" e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 14 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 13. Al totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.396.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.