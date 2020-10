Lamezia, sversamento fognario in un torrente: denunciato imprenditore

Intervento a tutela dell’ambiente questa mattina da parte della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. A seguito di indagini condotte dalla Guardia Costiera di Amantea con il supporto della Procura di Lamezia, è stato scoperto uno scarico fognario abusivo lungo il torrente Cantagalli, le cui acque finivano in mare nel golfo di Sant’Eufemia.

Lo scarico non presentava alcun collettamento fognario, ed i lavori per la realizzazione dell’opera risultavano in ritardo. A questo punto, considerato il danno per l’ambiente costiero, l’intervento degli uomini della Capitaneria ha notificato la conclusione delle indagini ad un imprenditore lametino, indagato per reati di inquinamento ambientale, getto pericoloso, deturpamento di bellezze naturali e inadempienza in pubbliche forniture.