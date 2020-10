Sotto terra una granata e due kalashnikov, in manette nonno e nipote

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un terreno privato nei pressi del centro cittadino di Taurianova nascondeva un piccolo arsenale. È quanto emerso dalle indagini svolte dei Carabinieri della Compagnia locale con il supporto dei Cacciatori dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia, impegnati in delle operazioni di perquisizione del territorio dopo l’arresto, in flagranza di reato, di Pasquale Zagari (QUI).



L’attenzione dei militari è rivolta proprio alla presenza di materiale pericoloso come armi, esplosivi e munizioni, temendo che le ripetute richieste di Zagari – che sarebbe tornato a chiedere denaro ad alcuni esercenti, nel tentativo di ristabilire il controllo criminale della zona - potessero sfociare in atti di violenza.

L’intervento dei Carabinieri in un terreno adiacente al centro cittadino ha permesso di ritrovare così numerosi barattoli in vetro e plastica interrati a poca profondità, contenenti munizioni di vario calibro ed una granata da guerra M52, proveniente dall’est Europa e perfettamente funzionante.

Gli utilizzatori del fondo, due uomini che quotidianamente vi coltivavano e portavano al pascolo alcuni animali, sono stati arrestati in flagranza di reato per possesso illecito di munizioni e materiale esplodente. Si tratta di nonno e nipote, omonimi, rispettivamente di settantadue e trentuno anni, entrambi noti come Antonino Alessi.

La scoperta ha fatto dunque scattare una nuova serie di controlli in altri terreni attenzionati dai militari. Sono stati scovati infatti anche due giubbotti antiproiettile di provenienza sconosciuta, assieme a munizioni calibro 12 in un vicino terreno utilizzato da un trentottenne del posto e con precedenti.

In un fondo contiguo invece ritrovati, grazie all’utilizzo di un metal detector, due kalashnikov ed un fucile Beretta calibro 12 con matricola abrasa, assieme a diverse munizioni dello stesso calibro.

Tutto il materiale è stato sequestrato e verrà sottoposto alle dovute indagini per verificare se le armi siano state usate in passato.