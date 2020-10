Isola Capo Rizzuto, bagni abusivi nella sua azienda: denunciato

Avrebbe realizzato una stanza da destinare ai servizi igienici, senza autorizzazioni né permessi. È emerso durante un controllo dei Carabinieri Forestali in località Campolongo, nel comune di Isola Capo Rizzuto, in occasione di una campagna di verifiche ai beni alimentari primari svolta congiuntamente con il Reparto Tutela Agroalimentare dei Carabinieri di Messina.

I militari hanno notato la nuova costruzione in aderenza ad un fabbricato esistente, appartenente ad un imprenditore sessantaseienne del posto. Un rapido accertamento presso l’ufficio comunale competente ha palesato subito che la costruzione era del tutto abusiva.

Sempre nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto dei prodotti caseari in cattivo stato di conservazione, e per questo motivo si è reso necessario allertare il personale dell’Asp per verificare le condizioni presenti all’interno del fabbricato.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.