Quinto sbarco in 6 giorni nella locride, in 50 arrivano a Roccella Ionica

Quinto sbarco in sei giorni sulle coste della Locride. Ieri sera una cinquantina di persone di diverse nazionalità, tra cui donne e bambini, è arrivata al porto di Roccella Ionica a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera.

Il gruppo viaggiava su una barca a vela di poco superiore a dieci metri intercettata al largo, a circa 40 miglia da Punta Stilo. Dopo il trasbordo su una delle motovedette della i migranti sono stati trasportati fino al porto della cittadina jonica reggina e dopo lo sbarco sono stati sottoposti al tampone dal personale sanitario dell’Asp provinciale.

Gli stranier, nonostante le ore di navigazione, sono apparsi in discrete condizioni di salute. In attesa del trasferimento, il gruppo è stato sistemato in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.