La Polizia Ferroviaria di Rosarno ha sequestrato un chilo di eroina trovate nelle immediate vicinanze della stazione cittadina durante un’attività di controllo nello scalo.

Lo stupefacente, che era in un involucro e pronto per essere venduto, è stato scoperto durante un consueto pattugliamento lungo la linea ferrata, attività che viene svolta dalla Polfer periodicamente per garantire la sicurezza dei viaggiatori.