Beccato ad abbandonare rifiuti a Isola, multato “zozzone”

Sanzioni per un totale di 1.100 euro a Isola Capo Rizzuto dove, un cittadino è stato “pizzicato” ad abbandonare rifiuti sul territorio comunale.

Il trasgressore, scoperto dagli agenti della Municipale, era tra i firmatari della nota pervenuta alla polizia locale con la quale si lamentava l'abbandono dei rifiuti in contrada "Mazzotta”.

Nello specifico gli agenti hanno contestato sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 255 del decreto legislativo 152/2006 di 600 euro, e per violazione dell'ordinanza sindacale in materia di ambiente di 500 euro.