Reggio Calabria, la Prefettura rafforza i controlli anti-covid

Una riunione per concordare rigorosi controlli per il rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa anti-covid, come l’uso delle mascherine obbligatorio anche all’aperto e dove non sia possibile mantenere distanze di sicurezza.

È il sunto dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri presso la Prefettura di Reggio Calabria, dove il prefetto Massimo Mariani ha esposto un esame delle problematiche relative l’emergenza, visto anche l’incremento dei contagi registrati a livello locale e nazionale.

D’accordo con le Forze di Polizia, si è deciso di garantire un maggiore controllo di zone specifiche, rafforzando i servizi di controllo già in atto specialmente in prossimità di attività di ristorazione ed esercizi commerciali.

Interesse del prefetto è richiamare il senso civico nella popolazione, al fine di garantire l’interesse della collettività tramite comportamenti responsabili.