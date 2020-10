Minaccia ed aggredisce l’ex compagna, un arresto a Soverato

Avrebbe minacciato e aggredito l’ex compagna in piena notte, ma la chiamata della donna ha permesso di bloccare l’uomo che nel frattempo si era dato alla fuga. Un vero e proprio inseguimento che ha portato all’arresto di un quarantacinquenne di Soverato con l’accusa di atti persecutori.

La donna, una quarantenne del posto, avrebbe richiesto l’intervento dell’Arma dopo essere stata aggredita in piena notte. I militari hanno classificato da subito il caso come un “codice rosso”, intervenendo tempestivamente e trasportandola in ospedale, dove le lesioni subite sono state giudicate come guaribili in una decina di giorni.

A seguito dell’aggressione l’uomo si sarebbe dato alla fuga per le vie della città, ma è stato individuato in breve tempo dagli stessi Carabinieri.