Covid. Il bollettino. Calabria: altri 21 i positivi, salgono a 603 i pazienti ancora “attivi”

L’andamento epidemiologico in Calabria segna anche quest’oggi - come d’altronde da ormai molti giorni - un incremento costante di casi di Covid-19.

Tra ieri, mercoledì 7, ed oggi, giovedì 8 ottobre, nella nostra regione sono stati difatti processati altri 1.905 tamponi (per un complessivo finora di 214.128 test eseguiti e 211.982 risultati negativi), rilevando ancora 21 nuovi casi (19 corregionali e 2 di altri territori).

Si tratta di 15 nel solo reggino, tra cui due migranti; e due ciascuno rispettivamente nel cosentino (di cui uno da rientro), nel catanzarese e crotonese.

Alla data odierna, pertanto, e ovviamente al netto delle guarigioni sopraggiunte, sono state in tutto 2.146 le persone che hanno contratto il coronavirus: attualmente, però, sono 603 (+12 rispetto a ieri) quelle attualmente attive mentre nel totale sono compresi 296 soggetti (+2 da ieri) provenienti da altre regioni o da altri Stati esteri

In Calabria, però, e parallelamente continuano ad aumentare anche le guarigioni: alle 45 intercorse da lunedì scorso se ne aggiungono oggi e difatti altre 9 nel catanzarese (4), cosentino (2), crotonese (2) e reggino (1). Fino ad ora, dunque, sono 1.330 i pazienti che hanno superato il contagio.

Negli ospedali, poi, sono al momento assistiti 40 positivi (+1 da ieri), uno solo nella terapia intensiva, a Catanzaro; 379 (+8 da ieri) sono quelli, invece, in isolamento domiciliare.

Infine, non sale, il bilancio delle morti in Calabria per o con il Covid: sono state in tutto 101 (102 sommando anche un turista non residente deceduto a Cosenza).

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 685 (+2 da ieri), e così distribuiti: Casi Attivi 142 (9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare) Casi Chiusi 543 (507 guariti; 36 deceduti).

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 533 (+13): Casi Attivi 162 (12 in reparto; 150 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 371 (351 guariti; 20 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 354 (+2): Casi Attivi 81 (13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 273 (240 guariti; 33 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 151 (+2): Casi Attivi 5 (tutti in isolamento domiciliare) Casi Chiusi 146 (140 guariti; 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 127 (+0): Casi Attivi 29 (5 in reparto; 24 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 98 (92 guariti; 6 deceduti).

I ricoverati del setting "Fuori regione" e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza sono 9; di questi tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione". Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1447.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.