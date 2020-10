Guardavalle. Con un’arma soft air “potenziata” sparano ai passanti: pizzicati

Hanno sparato ai passanti con armi da soft air: è successo a Guardavalle dove, a seguito di una richiesta di intervento, i carabinieri del Nor di Soverato hanno fermato due giovani e messo sotto sequestro il fucile mitragliatore usato.

Nel corso di un controllo, i militari hanno trovato, a bordo di un’autovettura, l’arma ad aria compressa, senza il tappo rosso e potenziata attraverso la sostituzione della batteria al litio originale con un artigianale e rudimentale collegamento a una batteria di automobile, capace di incrementare anche la durata e la potenza del dispositivo, destinato originariamente alla pratica sportiva e ludica.

I due giovani, tra cui uno noto alle forze dell’ordine, per reati connessi all’uso e alla manipolazione artigianale di armi comuni da sparo, e per reati in materia di stupefacenti, sono stati “beccati” in flagranza di reato di porto abusivo del dispositivo reso idoneo ad offendere.

Nel corso del controllo è stata inoltre contestata la violazione amministrativa derivante dal porto in luogo pubblico di un’ulteriore arma ad aria compressa, della quale l’attuale Ordinamento ne prevede il divieto di “porto” senza giustificato motivo.