Covid19 e politici “irresponsabili”. Movimento Noi attacca Sistema Sanità

"È un dato di fatto incontrovertibile che, presso l'Ospedale Civile Annunziata di Cosenza, la tenda esterna in funzione di pre triage per i pazienti affetti da Covid-19 non sia attiva. È altresì un dato di fatto che detta inattività sia da ricondurre all'assoluta carenza di personale che non ne consente la riapertura. Ci si domanda pertanto in quali modi vengano gestiti i pazienti conclamati o sospetti Covid.

Più precisamente non esiste alcun percorso Covid, nei luoghi di stazionamento di tali pazienti, idoneo a garantire l'adeguato distanziamento rispetto agli utenti non affetti dal virus. Particolarmente drammatica appare ancora una volta la condizione del pronto soccorso che, di fatto, attualmente funge da pre triage per i Covid positivi. Riteniamo che il Commissario dell'Azienda Ospedaliera non possa esimersi dal fornire adeguate risposte ai quesiti che precedono.

Non possiamo nascondere che il COVID19 e tutto quanto rappresenta in una regione piagata dalla malasanità, richiederebbe un atteggiamento altamente istituzionale e politico di livello estremamente chiaro e rigido, volto alla risoluzione del problema da cui dipendono la Scuole, l'Università, la Famiglia e lo sviluppo economico in tutti i settori oggi in crisi.

Invece, purtroppo, con il loro cattivo esempio, le Istituzioni politiche che governano la nostra Città e la nostra Regione Calabria, lasciano trapelare anche la leggerezza con la quale trattano il problema COVID19, come se fosse solo un problema dei cittadini che devono obbedire ad ogni disposizione, a loro differenza.

Il problema del senso di responsabilità profondo che manca alla nostra classe politica si abbatte sul sistema Sanità, sui pazienti, sui medici, sugli infermieri e sugli OSS che compiono il proprio dovere ogni giorno a loro rischio". Lo dichiarano il Portavoce del Movimento NOI Fabio Gallo in collaborazione con i Dipartimenti Salute e Diritto e Giustizia.