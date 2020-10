Lite tra stranieri alla stazione ferroviaria: bloccati e denunciati in cinque

Una furibonda lite, iniziata in piazza e poi proseguita fin dentro la stazione ferroviaria. È accaduta qualche sera fa a Reggio Calabria e ha visto protagonisti cinque cittadini stranieri che alla fine sono stati tutti denunciati.

Il tafferuglio è scoppiato per dei motivi banali e la polizia Ferroviaria è riuscita ad identificare e fermare i responsabili, grazie anche all’aiuto delle Volanti e dei Carabinieri.

Tutti i partecipanti, di nazionalità rumena, sono stati dunque deferiti: quattro per rissa, di cui uno è stato anche indagato per tentate lesioni aggravate dall’uso di un bastone; un quinto è stato denunciato invece per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, dopo esser stato trovato con un tubo d’acciaio lungo 45 centimetri e di un coltello dalla lama di 7 centimetri, entrambi nascosti in uno zaino.