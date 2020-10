Controlli del territorio a Crotone, due arresti

Sono due le persone arrestate a Crotone nel corso di un controllo da parte degli agenti dell’Upgsp della Questura. A finire in manette sono stati due giovani, un 18enne di Cariati e un 29enne di Crotone, accusati rispettivamente di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violazioni della sorveglianza speciale.

Durante un controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di 0.41 grammi di marijuana. La sostanza era nascosta nel borsello che, indossato a tracolla ha insospettito gli agenti. Da qui la decisione di perquisire il domicilio del ragazzo, e al termine del controllo gli agenti hanno trovato 54,97 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un Grindnder per marijuana in ottone di colore oro. Il ragazzo era noto alle forze dell’ordine, perché nei primi giorni di luglio ha preso parte a una rissa sul lungomare cittadino.

Il 29enne è stato arrestato per violazioni della sorveglianza speciale, poiché sarebbe stato beccato con pregiudicati e per questo è stato accompagnato a casa ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani. L’uomo, controllato diverse volte, non ha seguito le prescrizioni e per questo è stato arrestato.