Catanzaro, scoperto “market della marijuana”: arrestato 46enne

Nuovo arresto per gli agenti della Questura di Catanzaro. L’attenzione dei poliziotti si è rivolta nel rione San Leonardo, dove l’abitazione di un noto pregiudicato sarebbe diventata un vero e proprio mercato per l'acquisto di marijuana.



Notato infatti un sospetto via vai, composto anche in parte da persone di giovanissima età, gli agenti hanno ritenuto opportuno intervenire. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti oltre 780 grammi di marijuana divisa in grossi sacchi neri, probabilmente provenienti da vicine piantagioni illegali.

Gli agenti hanno poi trovato anche il materiale necessario per impacchettare circa 500 dosi, che, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato circa 10 mila euro. Complessivamente, gli agenti hanno rinvenuto quasi 3 mila euro in contanti, a testimonianza del buon andamento degli affari.

L’uomo, un quarantasettenne pregiudicato della zona, è stato quindi arrestato dal personale della Sezione Criminalità Diffusa per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti.