Covid. Il bollettino. Calabria: 16 casi tra ieri ed oggi, 10 i guariti

Ben 62 nuovi positivi da lunedì ad oggi, molti di più rispetto allo stesso periodo di tempo della scorsa settimana, quando sono stati circa la metà, 33. In pratica una media di circa 21 casi di contagio al giorno e un totale, da contro, di 45 persone che risultano invece guarite.

È il bilancio di questa prima metà di settimana e che comprendono i numeri del contagio comunicati questo pomeriggio, come al solito, dal bollettino ufficiale della Regione, che riporta altri 16 casi di positività (tutti corregionali)

Dodici sono solo nel reggino, due nel catanzarese, ed uno ciascuno nel cosentino (da screening per partenza all’estero) e crotonese.

Si arriva dunque e in questo mercoledì 6 ottobre ad un totale di 2.125 persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia. In questo complessivo ne sono comprese 294 (come ieri) provenienti da altre regioni o da altri Stati esteri e 591 (+6 rispetto a ieri) attualmente attive, ovvero ad oggi ancora contagiate.

Nel frattempo si è giunti a 212.223 tamponi processati in Calabria, 2.001 dei quali nelle 24 ore appena trascorse e 210.098 quelli che hanno restituito fortunatamente esito negativo.

Dopo le ben 20 guarigioni segnalate ieri (QUI), quest’oggi il report quotidiano ne riporta ancora altre 10 tra il catanzarese (7), cosentino (2) e crotonese (1). Sale quindi a 1.321 il totale dei positivi che hanno finora “sconfitto” il virus.

Quando al lato ospedaliero, sono ad oggi ricoverati nei nosocomi calabresi 38 degenti (-1 da ieri) - uno nella terapia intensiva a Catanzaro - mentre in 371 (+7 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare.

Dopo il decesso ieri di un altro paziente, un 77enne del reggino, rimane invece fermo il bilancio delle vittime nella nostra regione per o con il Covid e che sono state nel complesso 101 (102 aggiungendovi un turista non residente spirato a Cosenza).

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 683 (+1 da ieri), e così distribuiti: 9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare; 505 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 520 (+12): 9 in reparto; 141 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 20 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 352 (+2): 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 69 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 149 (+1): 5 in isolamento domiciliare; 138 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 127 (+0): 6 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 9; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.195.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.