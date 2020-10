Salone Nautico di Genova, Orsomarso: “In Calabria primo salone nautico del Sud Italia”

“Stiamo lavorando con il Salone Nautico di Genova per gemellare la nascente manifestazione calabrese con quella genovese, ormai consolidata nel panorama internazionale”. Parola di Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo della Regione Calabria che ha commentato positivamente la presenza della regione all’importante evento fieristico.

Di particolare importanza la presentazione delle varie anime della nautica calabrese, espresse tramite i numerosi ed appassionati circoli velici, le scuole di discipline sportive acquatiche, i servizi charter, ma anche tramite la rete dei porti turistici, uniti per dare nuova linfa al settore ed allo sviluppo del territorio.

Settore che si presenta ad armi pari con i competitor nazionali, che impiega centinaia di addetti e garantisce un importante indotto, e che dopo il lockdown è essenziale rilanciare e far conoscere.

“Con la nostra presenza a Genova abbiamo inteso consolidare questo mercato, non solo mettendo in mostra le migliori produzioni della nostra cantieristica, ma anche per far conoscere ai diportisti di tutta Italia, e non solo, l’offerta della portualità calabrese, sulla quale siamo impegnati sia per il miglioramento dei servizi, sia per aggiungere nuovi porti alla rete di quelli esistenti”, afferma l’Assessore..

“Siamo orgogliosi di portare nella nostra Terra, adesso più che mai pronta alle sfide, un evento di respiro internazionale, che darà prestigio e visibilità al mondo della nautica calabrese da diporto”, conclude Orsomarso, che annuncia anche il nome del primo salone nautico dell’usato nel Sud Italia, Yatch Motor Show, che si terrà proprio in Calabria.