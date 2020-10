Morta dopo il parto in ospedale a Cetraro, rinviati a giudizio quattro medici e un’ostetrica

Rinvio a giudizio per due ginecologi, due medici specialisti in anestesia e rianimazione e un’ostetrica. I cinque sono indagati per la morte di Santina Adamo, la 36enne di Rota Greca, deceduta lo scorso 17 luglio all’ospedale di Cetraro dopo aver dato alla luce il suo secondogenito.

Secondo la procura di Paola, che ha coordinato le indagini, i sanitari avrebbero ritardato la richiesta e la somministrazione di sangue. La donna sarebbe morta per uno shock emorragico post parto. La prima udienza è fissata per il 10 dicembre.