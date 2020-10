Imprese agricole, Gal Locride: pubblicata oggi l’edizione della misura 4.1.1

A distanza di molti mesi dal febbraio 2019, quando venne pubblicato come primo bando, il GAL Terre Locridee pubblica l’edizione 2020 della misura 4.1.1.

L’avviso a valere sulle risorse della misura/intervento 4.1.1 del P.S.R. Calabria 2014-2020 sostiene “Interventi nelle aziende agricole intesi a promuovere e sostenere, nell’area del GAL Terre Locridee, gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione e innovazione all’interno delle aziende agricole, finalizzati a migliorare la competitività delle imprese agricole stesse e al miglioramento qualitativo delle produzioni locali”.

Esprime soddisfazione il Presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, perché questo bando va incontro alle esigenze degli agricoltori e riesce a rispondere a quello di cui la gente ha bisogno. Anche il Consiglio di Amministrazione si ritiene soddisfatto per il raggiungimento di questo ennesimo risultato.

Questa misura, in prima pubblicazione, aveva avuto un importante successo di partecipazione, visto che erano giunte alla segreteria del GAL 64 domande e ne erano state finanziate 40. Questo risultato era anche frutto di un lavoro che aveva visto una serie di momenti di partecipazione e animazione che il Gal aveva realizzato nel corso del precedente anno e inaugurava una fase più operativa che prevedeva numerose iniziative per coinvolgere le aziende agricole del territorio e i tecnici nella presentazione dei progetti.

Il GAL Terre Locridee punta con forza al recupero delle produzioni locali di tradizione attraverso la riscoperta e la valorizzazione della qualità e della varietà dei prodotti agroalimentari, stimolando le aziende a un approccio sociale e di filiera.

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno gli imprenditori agricoli singoli o associati per interventi localizzati nel territorio del GAL Terre Locridee. Il bando a valere sulle risorse della misura/intervento 4.1.1 prevede un investimento di risorse pubbliche pari a Euro 569.133,88. La pubblicazione formale del bando avviene oggi, mentre la scadenza dello stesso è fissata per il 9 novembre 2020, eventuali proroghe potranno essere concesse nel caso ne ricorrano le ragioni.