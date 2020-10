Scherma: premiati i migliori atleti/studenti d’Italia, 8 i calabresi

Venerdì 2 ottobre si è svolta allo Stadio Olimpico di Roma la cerimonia di premiazione del progetto “Incentivazione allo studio”, promosso da Federscherma e dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Per la nostra Regione sono stati 8 gli atleti meritevoli del riconoscimento: in foto da sx Andrea Demetrio Aloi (Accademia della Scherma RC), Francesco Dodaro, Matteo Caligiuri, Renato Zicarelli, Francesco Mingrone (Club Scherma Cosenza), Vincenzo Carnovale (Circolo della Scherma Lametino), Emanuele Malavolta ed Alessandro Madeo (Polisportiva Scherma Corigliano).

I giovanissimi schermidori si sono distinti per aver concluso il primo ciclo d'istruzione con il massimo del giudizio in sede d’esami e per aver preso parte nel corso della stagione sportiva a diverse competizioni a livello regionale, interregionale e nazionale, coniugando al meglio attività scolastica e agonistica.

La manifestazione ha avuto il plauso del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha constatato come la Federscherma sia stata l’unica federazione sportiva a organizzare un'iniziativa del genere, segno dell'importanza formativa attribuita al connubio studio/sport per educare al meglio le nuove generazioni.