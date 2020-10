Assenteismo, avviso conclusione indagini per 23 dipendenti pubblici dell’aterp di Reggio

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dopo le indagini della Procura nei confronti di 23 dipendenti pubblici “assenteisti” dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica, tutti indagati per truffa aggravata ai danni dell’Ente di appartenenza.

Le indagini, svolte dai Finanzieri della Compagnia Pronto Impiego del capoluogo reggino, sono state coordinate dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni, e dirette dal Sostituto Procuratore, Andrea Sodani.

L’attività investigativa, corroborata da circa 45 giorni di riprese video per oltre 1200 ore di registrazioni e da servizi di osservazione, pedinamento e controllo, ha consentito di smascherare la truffa ai danni dell’Ente posta in essere da parte dei 23 dipendenti.

Nello specifico, gli indagati, attestando falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro, ovvero dichiarando falsamente di essere in missione esterna per conto dell’Ente di appartenenza, riuscivano ad allontanarsi arbitrariamente per diverse ore al giorno dai propri uffici.

Attraverso tali stratagemmi, ciascun dipendente poteva rimodulare la propria giornata lavorativa assentandosi liberamente e a propria discrezione, per poter così fruire di lunghe pause caffè nei diversi bar della città o per dedicarsi ai propri passatempo.