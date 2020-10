Isola Capo Rizzuto. Furto alla scuola “K. Wojtyla”, ritrovati alcuni tablet trafugati

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del posto, per furto aggravato, dopo che durante una perquisizione eseguita nella sua abitazione hanno ritrovato tre tablet corrispondenti ad una parte di quelli rubati, tra il 25 giugno e l'8 luglio scorso, nell’Istituto comprensivo statale “K. Wojtyla” della popolosa cittadina del crotonese ed utilizzati dagli alunni per la didattica a distanza durante l’emergenza covid.

I militari hanno anche ritrovato un notebook ella Toshiba anch'esso trafugato nello stesso Istituto. Il tutto è stato ovviamente sequestrato.