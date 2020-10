Crotone. Non si ferma all’Alt, inseguito per la città: finisce in carcere

Un 32enne crotonese è stato arrestato ieri dai carabinieri della Radiomobile del capoluogo con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, alla guida di un’auto, non si è fermato all’Alt dei militari ed ha anzi iniziato una fuga a velocità sostenuta per le vie del centro cittadino, creando un serio pericolo per diversi pedoni e altri automobilisti.

Dopo un inseguimento è stato bloccato dopo circa 10 chilometri. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone, dopo le formalità, è stato portato nella Casa Circondariale locale.