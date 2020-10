Vono (Iv) : Salone Nautico segnale importante, spazio anche a Calabria 2022

"Il salone nautico di Genova è un grande segnale di ripartenza per tutta l’Italia che sfida l’emergenza del Coronavirus con cautela, ma anche con coraggio. Il made in Italy nel settore nautico è, ormai da molti anni, sinonimo di eccellenza, contraddistinta per cura del dettaglio, qualità del lavoro artigianale, utilizzo delle migliori tecnologie d’avanguardia e perfezione nel design.Il dinamismo della produzione è confermato anche dalla crescita degli ultimi anni, che fa presagire che il settore dei mega yacht possa costituire un elemento di traino per la rimessa in moto di parte dell’economia italiana.

L’imprenditorialità italiana, in sicurezza, apre quindi al mondo la sessantesima edizione dell’esposizione nautica più attesa: una scelta importante, che testimonia come si possano, con la giusta organizzazione, programmare grandi eventi utili al rilancio economico dell’intero paese. Negli oltre 200.000 metri quadri di spazio espositivo è situato un boat show che offre ampia scelta, dai catamarani ai superyacht; rappresentata anche la Calabria, che da tempo ha saputo imporsi nel settore nautico con modelli di imbarcazioni all’avanguardia, dal design originale e prodotti nei cantieri dei più importanti armatori calabresi. Un’occasione da non perdere, con l’ambizione che contraddistingue la nostra regione di diventare meta culturale, luogo ambito per gli amanti della nautica da diporto e simbolo di eccellenza costruttiva e progettuale nel mondo intero. Il mio impegno, come parlamentare e come vicepresidente della VIII comm.

Trasporti al Senato della Repubblica, continua nel proporre a livello nazionale le peculiarità positive della nostra terra e per portarvi il primo salone nautico dell’usato nel Sud Italia. Occorrerà lavorare in una perfetta sinergia tra istituzioni pubbliche e soggetti privati per far sì che il 2022 veda come protagonista assoluta la Calabria, che accanto al successo di Tropea, capitale italiana della cultura, potrebbe ospitare, tra marzo e aprile dello stesso anno, un evento internazionale quale, per l’appunto, il primo salone nautico dell’usato del Sud d’Italia, occasione per favorire la visibilità e il prestigio degli armatori calabresi." Cosi' in una nota la senatrice di Italia Vica Silvia Vono, vicepresidente della commissione lavori pubblici a Palazzo Madama.