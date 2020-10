Covid. Il bollettino. Calabria: di nuovo 23 positivi, c’è anche un decesso

Dopo gli ultimi 23 contagi registrati appena ieri (QUI), sale ancora e purtroppo il bilancio dei casi di Covid-19 in Calabria.

Tra ieri ed oggi dei 1.882 tamponi processati nei laboratori regionali (210.222 dall’inizio dell’epidemia e 208.113 dei quali negativi), altri 23 hanno dato difatti esito positivo (20 corregionali e 3 di altri territori).

Aumenta pertanto e quest’oggi a 2.109 il numero delle persone che finora contratto il virus, dei quali 294 (+3) sono di altre regioni o da altri Stati esteri, e 585 (+2 rispetto a ieri) quelle cosiddette attualmente attive.

Quest’oggi, però, sale nuovamente il bilancio dei decessi: la Regione ne riporta un altro, nel reggino (dove le vittime sono state in tutto 20). Aumenta dunque e purtroppo a 101 il numero dei corregionali vittime per o con il Covid, escludendo dal complessivo un turista non residente.

Sul fronte delle guarigioni, poi, nelle 24 ore appena trascorse il bollettino ufficiale ne segnala altre 20 nel catanzarese (8), cosentino (7), reggino (3) e crotonese (2); col totale che sale quindi a 1.311 positivi che hanno superato l’infezione.

Intanto, negli ospedali sono attualmente ricoverati 39 pazienti (come ieri) – uno in terapia intensiva a Catanzaro - mentre sono 364 (-1 da ieri) quelli che, asintomatici o comunque manifestando sintomi lievi, sono invece in isolamento domiciliare.

I CONTAGI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 682 (+4 da ieri), e così distribuiti: 9 in reparto; 129 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 20 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 508 (+15): 9 in reparto; 129 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 20 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 350 (+0): 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 73 in isolamento domiciliare; 229 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 148 (+1): 5 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 127 (+0): 6 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 14 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 9; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.729.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.