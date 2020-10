Palamilone, nuovo rinvio per il concerto di Gigi D’Alessio

Ennesimo rinvio per il concerto del “Noi due tour” di Gigi D’Alessio al Palamilone di Crotone: inizialmente previsto per il 22 aprile e posticipato al 17 ottobre, oggi subisce un ulteriore rinvio. L’evento infatti, organizzato da Esse Emme Musica, viene spostato definitivamente al 20 ottobre 2021.

Peculiarità dell’evento è la possibilità di decidere sul momento la scaletta del cantante. Il pubblico infatti avrà a disposizione un elenco di ben cento brani, da quelli storici – come “Non mollare mai”, “Mon Amour”, “Quanti amori”, “Come suena el corazon”, “Non dirgli mai” – a quelli più recenti – come “La prima stella”, “Benvenuto amore” – per arrivare poi alle hit contenute nell’ultimo disco “Noi Due”.

D’Alessio e la sua band saranno pronti ad accontentare le richieste del pubblico tramite un sistema di “estrazione a sorte”: viene scelta, di volta in volta in maniera casuale, una persona del pubblico che sceglierà il brano da far cantare. Un modo originale per rendere il concerto un'esperienza unica.



Ad affiancare Gigi sul palco ci saranno Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto d’Aquino al basso e Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.