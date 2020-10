Cassano allo Ionio, trovano fucile e munizioni durante una perquisizione: un arresto

Una perquisizione a sorpresa ha permesso ai Carabinieri di Corigliano Calabro di trovare un vero e proprio bottino a casa di un uomo ai domiciliari. È successo a Cassano allo Ionio, dove un trentenne del posto è stato arrestato.

I militari dopo aver perquisito l’abitazione dell’uomo hanno esteso le indagini anche alla soffitta, dove hanno rinvenuto in diverse sacche numerosi farmaci e sostanze psicotrope ottenuti senza alcuna prescrizione. All’interno di una coperta poi è stato rinvenuto un fucile calibro 12 con matricola abrasa e colpo in canna, mentre in un altra coperta sono state trovate numerose munizioni di più calibri.

Tutto il materiale è stato sequestrato, ed il fucile in particolare verrà sottoposto ad accurati controlli per verificarne l’eventuale provenienza delittuosa, o il suo utilizzo per fatti di sangue risalenti al passato. L’uomo invece stato condotto presso il carcere di Castrovillari, con l’accusa di ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco e di munizioni.