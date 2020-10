Coronavirus, comune Sinopoli dichiarato “zona rossa”

Prima l’annuncio al Tgr di Antonio Belcastro, poi l’ordinanza della presidente della Regione, Jole Santelli. Alla fine Sinopoli è stata dichiarata “zona rossa”.

Una decisione presa dopo che nel comune sono stati accertati 15 casi positivi al coronavirus. Nel frattempo l’amministrazione comunale e i sanitari dell’Asp stanno aspettando l’esito degli altri tamponi e stanno ricostruento la rete di contatti delle persone contagiate.

La richiesta, avanzata dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per la presenza di un focolaio che potrebbe allargarsi, è stata quindi adottata e prevede la chiusura delle attività commerciali, il divieto di spostamento se non per motivi di lavoro o salute, e la chiusura del palazzo comunale.