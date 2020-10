Covid. Il bollettino. Calabria: ancora un “picco” di 23 casi, 15 i guariti

covid,covid-19,coronavirus,bollettino,calabria,casi,infezioni,positivi,decessi,protezione civile, istituto superiore di sanità

Un’altra settimana, la prima di ottobre, si apre sul fronte epidemiologico e lo fa purtroppo ed ancora con altri casi di positività accertati in Calabria. Sono difatti 23 i nuovi contagi segnalati dal consueto bollettino ufficiale delle ore 17 (19 sono corregionali e 4 di altri territori).

Cosenza oggi registra 3 nuovi positivi, di cui 2 riconducibili a focolaio noto; per il terzo caso è in corso l’indagine epidemiologica.

Catanzaro registra 4 nuovi positivi, riconducibili a focolaio noto.

Sedici sono nel reggino, quattro nel catanzarese e riconducibili ad un focolaio noto, e tre nel cosentino anche qui di cui due da un a focolaio noto e uno da indagine epidemiologica.

Si arriva così ed oggi ad un complessivo, da inizio pandemia, di 2.086 soggetti che hanno fin qui contratto il coronavirus. Di questi 291 (+3) sono relativi a persone provenienti comunque da altre regioni o da altri Stati esteri, mentre i casi attualmente attivi (ovvero al momento ancora contagiati) sono ora 583 (+8 rispetto a ieri).

Quanto ai test, che proseguono incessantemente, nelle scorse 24 ore sono stati analizzati altri 1.360 tamponi che portano il totale a 208.340 processati nella nostra regione ma di cui 206.254 hanno restituito un esito negativo.

Aumenta quest’oggi anche il bilancio delle guarigioni: finora sono state in tutto 1.297 considerando che tra domenica e lunedì il solito bollettino ne riporta altre 15: 6 nel vibonese; 3 nel reggino; e 2 ciascuno nel cosentino, catanzarese e crotonese.

Mediamente costante e decisamente bassa, poi, la cosiddetta “pressione” ospedaliera: al momento sono 39 (+1 da ieri) i pazienti ricoverati - due dei quali in terapia intensiva, uno a Catanzaro e l’altro a Reggio Calabria - e 365 (+3 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare essendo asintomatici o comunque manifestando sintomi lievi.

Infine, rimane fortunatamente bloccato il bilancio delle vittime per o con il Covid. In Calabria sono stati in tutto 100 i corregionali positivi deceduti, a cui si aggiunge un turista non residente spirato a Cosenza.

I CONTAGI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 678 (+3 da ieri), e così distribuiti: 10 in reparto; 136 in isolamento domiciliare; 496 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 493 (+12): 7 in reparto; 1 in rianimazione; 8 in reparto; 1 in rianimazione; 118 in isolamento domiciliare; 347 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 350 (+4): 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 81 in isolamento domiciliare; 221 guariti; 33 deceduti

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 147 (+2): 6 in isolamento domiciliare; 135 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 127 (+0): 5 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 14 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 894.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.