Comunali. Reggio Calabria riconferma Falcomatà, Minicuci distaccato di 20 punti

Quando sono stati scrutinati oltre 182 seggi su 218, in pratica oltre l’80 per centro degli stessi, a Reggio Calabria, al ballottaggio, l’uscente Giuseppe Falcomatà, per il centrosinistra, così come trapelato dalla rispettive segreterie, è stato riconfermato sindaco della città dello Stretto con una percentuale che oscilla intorno al 60% delle preferenze. Il diretto inseguitore, Antonio Minicuci (centrodestra) viaggia invece intorno al 40%.

Falcomatà, dunque, sarà primo cittadino per altri cinque anni, una riconferma che non era affatto scontata, considerando che il 20 e 21 settembre, al primo turno, si era fermato al 37%, circa 4 punti in più di Minicuci che aveva ottenuto il 33%.