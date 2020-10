Comunali. Reggio Calabria riconferma Falcomatà, Minicuci distaccato di 17 punti

Quando sono stati scrutinati tutti i 218 seggi a Reggio Calabria, al ballottaggio, l’uscente Giuseppe Falcomatà, per il centrosinistra, così come trapelato poco dopo l’inizio dalla rispettive segreterie, è stato riconfermato sindaco della città dello Stretto con una percentuale che si attesta, col dato definitivo, al 58,36% delle preferenze (con 44.069 voti). Il diretto inseguitore, Antonio Minicuci (centrodestra) si ferma invece al 41,64% (31.438).

Falcomatà, dunque, sarà primo cittadino per altri cinque anni, una riconferma che non era affatto scontata, considerando che il 20 e 21 settembre, al primo turno, si era fermato al 37% (le sue 11 liste 41,47%), circa 4 punti in più di Minicuci che aveva ottenuto il 33% (le sue 10 liste 40,63%)

(aggiornata alle 17.30)