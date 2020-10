Comunali. Manica si “accorcia”, Crotone “alza” Voce e gli consegna la poltrona da sindaco

Scrutini avviati a Crotone subito dopo le 15: nella città pitagorica, quando passata poco più di un’ora i conteggiati ufficiali erano ancora fermi a poche sezioni, fonti interne dalle segreterie hanno confermato ormai la vittoria schiacciante del candidato delle liste civiche Vincenzo Voce, che viaggia - secondo dati ancora ovviamente non definitivi - intorno al 65% delle preferenze, in pratica un vero e proprio plebiscito, contro circa la metà del suo diretto inseguitore, Antonio Manica, del centrodestra, attestatosi intorno al 35%.

È stato proprio quest’ultimo a telefonare a Voce per complimentarsi della vittoria, mentre il mentore del candidato civico, Carlo Tansi ha parlato - dopo aver appreso il risultato - di una lotta vinta “contro i poteri forti” e di “una rivoluzione della Calabria” che parte proprio da Crotone. Un’onda che, sempre secondo Tansi, non dovrà fermarsi qui ma che dovrà proseguire anche in altri capoluoghi della regione.