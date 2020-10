Lamezia, tenta di rubare liquori in supermercato: inseguito ed arrestato

Avrebbe rubato otto bottiglie di liquori dopo aver minacciato il personale di un negozio di alimentari. Attimi di paura a Lamezia Terme, dove un ventinovenne di origini marocchine sarebbe entrato nell’attività con un grosso zaino, dove ha poi messo la refurtiva, ed armato di coltello, per farsi consegnare le bottiglie. Dopo il furto è scappato.

Il personale del negozio, mantenuta la calma, ha lasciato andare l’uomo per poi avvisare prontamente gli agenti della Questura, che hanno inviato subito delle volanti per cercare di catturarlo. Il giovane è stato individuato poco distante grazie all’aiuto del vicedirettore del supermercato, che aveva continuato a seguirlo a distanza.

L’intervento degli agenti ha permesso di disarmarlo senza danneggiare la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. Il giovane, che aveva altri precedenti per vari reati, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina, e trasferito nel carcere di Catanzaro.