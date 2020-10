Borgia, bimbo della scuola primaria positivo al coronavirus

Un bambino della scuola primaria di Roccelletta di Borgia è risultato positivo al coronavirus. È quanto annuncia la sindaca Elisabeth Sacco che ha comunicato la positività di un alunno della scuola del Comune catanzarese.

La classe, come conferma la Sacco, “è già in isolamento e tutte le procedure sono state attivate. Il nostro piccolo eroe sta bene ed era già in isolamento, la positività deriva da un focolaio di un comune vicino già rilevato. Pomeriggio saranno eseguiti i tamponi a tutti i compagni di classe”.